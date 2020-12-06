Kia признали опасными для водителя и пассажиров

Южнокорейская компания Kia отзывает в США 295 тысяч автомобилей из-за того, что у них может загореться двигатель. При необходимости южнокорейский автогигант готов заменить силовую установку.

Автомобили Kia признали опасными для водителя и пассажиров

В частности, речь идет про Kia Sorento 2012-2013 модельных годов, Forte и Forte Koup 2012-2015, Optima Hybrid 2011-2013, Soul 2014-2015, и Sportage 2012.

Дилеры проверят, нет ли утечки топлива или масла, и при необходимости произведут ремонт или заменят двигатель.

Автомобили Kia признали опасными для водителя и пассажиров

Расследование в отношении жалоб владельцев автомобилей Kia на возгорание двигателей началось в 2019 году. Летом текущего года американское агентство NHTSA порекомендовало отозвать модели, на которых жаловались чаще всего.

Напомним, на прошлой неделе компании Kia и Hyundai в США согласились на рекордный штраф в размере 210 млн. долларов, который на них наложили из-за недобросовестно проведенной отзывной компании. Они не смогли своевременно отозвать 1,6 млн. автомобилей, у которых была возможна проблема с двигателем (повышенный износ подшипников и как следствие отказ мотора).

Ранее в Интернете показали рендерные изображения Kia Sportage нового, пятого, поколения. Эта новинка появится в продаже в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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