Минобороны впервые закажет "Антонову" три самолета Ан-178, - Уруский

Средствами этого заказа, а также ремонта бронетанковой техники и закупки артиллерийских систем, удастся выполнить государственный оборонный заказ на 2020 год.

До конца 2020 года Украина впервые закажет в ГП "Антонов" новые ближнемагистральные транспортные самолеты Ан-178.

Об этом сообщил в интервью "Радио Свобода" министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие, знаменательное в определенном смысле этого слова, все-таки состоится еще в этом году", - сказал министр.

Уруский отметил, что средствами этого заказа, а также ремонта бронетанковой техники и закупки артиллерийских систем, удастся выполнить государственный оборонный заказ на 2020 год, хотя еще "есть проблемы с его исполнением".

По его словам, сейчас речь не идет о возможности выполнения оборонного заказа в этом году за счет поставки корветов из Турции.

"О том, что именно корвет будет закрывать эти проблемы, так вопрос вообще не стоит", - добавил министр.

Напомним, в ноябре Уруский посетил зону ООС, чтобы оценить ситуацию с вооружением. Министр считает, что имеющийся парк вооружения и военной техники в зоне проведения операции Объединенных сил нуждается в обновлении, модернизации и наполнении новыми образцами.

В июле Уруский утверждал, что государственному предприятию "Антонов" нужно предлагать конкурентоспособные проекты, чтобы заинтересовать потенциальных партнеров. Он добавил, что был бы счастлив, если бы на проекты "Антонова" обратили внимание Boeing или Airbus.