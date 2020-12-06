На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1

Военный на собственном авто столкнулся с микроавтобусом.

На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1
Фото: пресслужба Нацполіції

На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1. Еще трое человек попали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БПСПОН "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г. р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находится руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

Напомним, 13 ноября в Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, два человека погибли, еще двое травмированы. По предварительным данным, таксист уснул за рулем.

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