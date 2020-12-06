На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1
Военный на собственном авто столкнулся с микроавтобусом.
На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1. Еще трое человек попали в больницу.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
"Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БПСПОН "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г. р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия находится руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.
Напомним, 13 ноября в Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, два человека погибли, еще двое травмированы. По предварительным данным, таксист уснул за рулем.