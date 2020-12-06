Nissan начал продавать новый кроссовер за $6900

Nissan начал продавать в Индии свой самый маленький и самый дешевый кроссовер Nissan Magnite. Его цена оказалась даже ниже, чем ожидалось. В «базе» он стоит всего 6 900 долларов.

Покупателям Magnite предлагают в пяти комплектациях. Причем уже в базовой комплектации XE есть диодные фары, подушки безопасности водителя и пассажира, система стабилизации VDC, система контроля тяги, ABS и EBD, кондиционер и задний парктроник.

В топовой комплектации XV Premium список оборудования длинный. Есть, например, светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски с алмазной огранкой, рейлинги, передние и задние защитные пластины, круиз контроль, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и другое.

В линейке двигателей: 1,0 л «атмосферник» мощностью 72 л.с. и «турботройка» мощностью 100 л.с. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая или вариатор. Привод – только передний.

Nissan Magnite разработан для развивающихся стран. Вначале его будут продавать только в Индии. Позже он появится в некоторых других странах.

Ранее стало известно, что популярный кроссовер Nissan Qashqai в новом, третьем, поколении получит только гибридные силовые установки. Дебютирует эта новинка летом 2021 года.