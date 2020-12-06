В Одесі помітили білосніжний кросовер BMW за 3 млн

На вулицях Одеси помітили розкішний білий автомобіль BMW X3 M, вартістю майже 3 мільйони гривень, з «вадою». Про це повідомляється в Instagram carspotter_odessa, пише «Апостроф».

«Як вам білий БМВ x3m competition, з розбитим заднім бампером?», – підписав фото автор публікації.

Вартість такої машини в Україні – 2 991 020 гривень. Кросовер оснащений мотором потужністю 480 к.с. і 600 Нм, завдяки чому BMW X3 M розганяється від 0 до 100 км/год всього за 4,2 секунди. Максимальна швидкість – 250 км/год.

У тандемі з мотором працює 8-швидкісна автоматична коробка передач. Її особливість – ручний режим. Переключившись в нього, водій може повністю управляти алгоритмом роботи.

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