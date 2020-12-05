На Фарерских островах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана

Самая нижняя точка тоннеля - 187 метров ниже уровня моря.

На Фарерских островах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана
Фото: ESTUNLAR.FO

На Фарерских островах, Дания, построили автомобильный тоннель с дорожной развязкой на дне океана.

Об этом сообщает ВВС.

Подводные тоннели соединяют острова Стреймой и Эйстурой сетью длиной около 11 км. Самая низкая точка тоннеля - 187 метров ниже уровня моря. Самый крутой уклон тоннеля составляет не более 5% - для безопасности.

Откроют тоннель 19 декабря. Благодаря этому маршруту время в пути между столицей Торсхавн и Рунавиком с 1 часа 14 минут сократится до всего 16 минут.

На кольце в центре сети будут размещены работы фарерского художника Трондура Патурссона. Искусство будет состоять из скульптур и световых эффектов.

Те, кто пользуется тоннелями, должны будут уплатить пошлину. Local.fo, фарерский сайт новостей, сообщает, что легковым автомобилям придется заплатить 75 датских крон (9,10 фунтов стерлингов) в одну сторону.

Напомним, в 2018-м компания The Boring Company Илона Маска открыла свой первый транспортный тоннель для быстрого передвижения автомобилей по городу. Длина первого построенного тоннеля, расположенного в городе Готорн округа Лос-Анджелес, составляет 1,83 километра. На обоих концах тоннеля установлены специальные лифты для автомобилей, которые будут заезжать на специальную плоскую платформу и передвигаться между поверхностью и тоннелем.

В 2016-м в Швейцарии открылся самый длинный в мире железнодорожный тоннель. Строительство Готардского тоннеля продолжалось 17 лет и стоило примерно € 11 млрд.

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