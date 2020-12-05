Mercedes выпустил юбилейный 400-тысячный Mercedes G-Class

Компания Mercedes-Benz объявила, что она выпустила юбилейный 400-тысячный внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Культовый немецкий SUV отмечает важную веху в своей истории.

Mercedes выпустил юбилейный 400-тысячный Mercedes G-Class

Серийное производство Mercedes-Benz G-Class началось в далеком 1979 году. За все это время у него было только три поколения.

Современный «Гелик» новый и старый одновременно. Он сохранил свой традиционный «квадратный» дизайн кузова, отличные внедорожные характеристики (хотя сейчас на «Гелике» чаще ездят по городу, чем по бездорожью), но получил при этом некоторые современные элементы дизайна, отделки салона и новые технологии.

Знаменитый G-Class выпускают на заводе компании Magna Steyr в Граце, Австрия.

Можно было ожидать, что с появлением нового поколения «Гелика» спрос на него снизится, ведь что ни говори, но стоит он дорого, не всем нравится его ретро-дизайн, да и выбор внедорожников сейчас очень большой. Однако, спрос на новый G-Class впечатляет.

Mercedes выпустил юбилейный 400-тысячный Mercedes G-Class

Судите сами, в 2017 году в Граце выпустили 300-тысячный «Гелендваген», а в 2020 году – уже 400-тысячный.

Напомним, что в сентябре текущего года начались продажи самой недорогой версии Mercedes-Benz G-Class - Mercedes G350 с четырехцилиндровым 2,0 л турбодвигателем. Его цена составляет от 209 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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