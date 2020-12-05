Штраф за «лысые» шины: Все подробности

С наступлением зимы водители, которые ездят на автомобилях с несоответствующими шинами, могут получить штраф. В нашей стране нет наказания за шины не по сезону, но ПДД Украины запрещают ездить на автомобилях, у которых слишком маленькая высота рисунка протектора шин.

Штраф за «лысые» шины: Все подробности

В частности, полицейские имеют полное право оштрафовать водителей легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн, если высота рисунка протектора шин менее 1,6 мм.

У грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн высота рисунка протектора шин не должен быть меньше 1,0 мм. В противном случае штраф.

Полицейские также имеют полное право оштрафовать водителей автобусов, если высота рисунка протектора шин меньше 2,0 мм, и водителей мотоциклов и мопедов за высоту протектора шин менее 0,8 мм.

Запрещается ездить на автомобиле с шинами разных моделей, которые имеют разные рисунки протекторов, а также повреждения.

Сумма штрафа за такое правонарушение – 340 гривен. Кроме того, правоохранители могут временно задержать автомобиль до замены шин. Если в течение одного года правоохранители выявят повторное такое нарушение, то тогда автомобилиста могут лишить водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он считает, что таким образом можно резко сократить количество погибших и травмированных в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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