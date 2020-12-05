Nissan Armada нового поколения показали на тизере

Nissan показал тизер обновленного рамного внедорожника Nissan Armada. Эта новинка должна дебютировать уже в ближайшие дни.

В наше время рамных внедорожников осталось очень мало. Даже знаменитый британский Land Rover Defender, который раньше восхваляли любители офф-роуда, и тот в новом поколении остался без рамы.

Но Nissan продолжает традицию. Его SUV по-прежнему сохранит рамную конструкцию.

Nissan Armada текущего, второго, поколения, появился в продаже в 2016 году, поэтому его обновление уже назрело.

Какие изменения произойдут в дизайне кузова – пока трудно сказать. Судя по всему, внедорожник получит новую радиаторную решетку, новый бампер, увеличенный воздухозаборник, новые фары, а также видоизмененные задние фонари и новый задний бампер.

Nissan Armada 2021

Салон отделают новыми материалами. Следует ожидать появление более современных технологий. Возможно, появятся больше систем активной безопасности и помощи водителю.

Под капотом будет располагаться уже знакомы нам 5,6 л двигатель V8 мощностью 395 л.с.

Ранее стало известно, что обновленная Lada Niva, которую выпустят в 2023 году, будет похожа на популярный японский кроссовер Toyota RAV4.