Понад сотню ретро-авто виявили під відкритим небом

У Великобританії знайдена ціла колекція ретро-авто. На занедбаній ділянці стоять 135 машин різних років випуску.

Всі автомобілі належали одному власнику і довгий час зберігалися на його складах. Однак тепер земельну ділянку продали під забудову і машини виставили під відкритим небом.

Більшість машин – не в найкращому стані, хоча деякі дуже непогано збереглися, незважаючи на те, що в останні роки за ними ніхто і не дивився. У колекції переважають європейські автомобілі, причому деякі з них досить рідкісні – на зразок купе Jaguar XJ або Lancia Flavia з дизайном від Pininfarina.

Самим же цінним визнали Rolls-Royce Silver Spur з рідкісним подовженим кузовом. Його пробіг – всього 52 тис. км. Всі авто з колекції виставлені на аукціон BidSpotter. Примітно, що у них відсутні будь-які документи.

Джерело firstgear.ua

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