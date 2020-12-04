Камеры автофиксации нарушений ПДД оштрафовали первых «евробляхеров»

Первые 70 владельцев автомобилей на иностранной регистрации, которые нарушили в Украине скоростной режим, и уличенные в этом камерами автофиксации, получили копии административных постановлений о штрафе. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Копии постановлений про административное наказание нарушители получили на пограничных пунктах, когда выехали из Украины. Если кто-нибудь из них не оплатит штраф в установленные законом сроки (30 дней), то тогда ему запретят въезд в нашу страну.

В ГПСУ отметили, что на данный момент 10 из 70 человек уже штраф оплатили.

Когда иностранец или украинцев въезжает на автомобиле с иностранной регистрацией в Украину, пограничники вносят в специальную базу данных автомобильный номер, фамилию и имя водителя, его паспортные данные.

Если на этой машине превысят скорость, то полиция автоматически сделает запрос в базу данных и получит информацию для составления административного протокола. Потом это постановление автоматически попадает в базу данных пограничников, и она срабатывает, если нарушитель выезжает из Украины.

Напомним, что камеры автофиксации нарушений ПДД начали распознавать автомобили на иностранной регистрации с 19 ноября. До этого владельцев «евроблях», превысивших скорость и уличенных в этом камерами автофиксации, не штрафовали.