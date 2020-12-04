Mazda готовит конкурента Toyota Yaris

Mazda планирует разработать и к 2023 году выпустить на рынок Европы собственную версию новой гибридной Toyota Yaris. Возможно, эта новинка на Старом Континенте заменит Mazda 2.

Компании Mazda и Toyota уже давно сотрудничают между собой. Например, они вместе разрабатывают новые электромобили. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у Mazda будет собственная версия новой Toyota Yaris THS (Toyota Hybrid System).

Дело в том, что в Евросоюзе сейчас очень строгие экологические стандарты по выбросам автомобилями СО2. Поэтому новый гибридный хэтчбек поможет Mazda соответствовать этим экологическим требованиям.

По слухам, новый гибридный хэтчбек на базе Yaris может заменить в Европе Mazda 2, которая продается с 2014 года и не имеет гибридной силовой установки. Впрочем, это только слухи, а не официальная информация.

По такому же пути пошли компании Toyota и Suzuki. В модельной линейке Suzuki есть сейчас Swace и Across, сделанный на базе гибридного универсала Corolla и гибридного кроссовера RAV4.

Напомним, что в октябре текущего года украинским автомобилистам предложили Toyota Camry в топовой комплектации с 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с. Это самая мощная и быстрая Camry.