Розничные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизтопливо

Розничные сети АЗС в период с 27 ноября по 4 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,2–1,25 грн./л. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает encorr.



Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 25,99 до 26,49 грн/л, А-95 — с 26,99 до 27,49 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли на станциях "Параллели" и "Авантаж 7".



На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 86 коп./л, бензины — на 1,23 грн/л.



Glusco повысила цены на все виды топлива на 60 коп./л: А-92 — до 23,15 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,15 грн/л. На 20 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.



Такие сети как Shell, БРСМ-Нафта, UPG, BVS, Chipo, SUN OIL, Mango, Motto подняли цены на 10-60 коп./л.



