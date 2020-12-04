Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики

В Китае с каждым месяцем становится всё более и более популярным небольшой электромобиль Hong Guang MINI EV, продажи которого начались в июле текущего года. В ноябре китайцы купили более 33 тысяч экземпляров этой модели.

Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики

Hong Guang MINI EV уже три месяца подряд является самым популярным электромобилем в Поднебесной. С первого места он потеснил Tesla Model 3.

Главная причина такого невероятного успеха миниатюрного электрокара – его цена. Он стоит всего 4 400 долларов.

Длина MINI EV составляет 2 917 мм, ширина – 1 493 мм, высота – 1 621 мм, а колесная база – 1 940 мм. При таких маленьких размерах в него всё равно помещается четыре человека.

Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики

Электрокар оснащается электромотором мощностью 20 кВт и 85 Нм крутящего момента, а также батареей емкостью 9,3 кВт/ч или 13,9 кВт/час. Запас хода базовой версии – 120 км, а версии с более вместительной батареей – 170 км. Максимальная скорость – 100 км/ч. Привод – задний. Возможности быстрой подзарядки батареи нет.

Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики

Ранее стало известно, что во Львове хотят выпускать серийно электромобили. Городской совет выделит земельные участки в промышленной зоне города для строительства завода, на котором будут делать электрокары. Инвесторам предложат и другие льготы.


Максимов Віталій, Тудей

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