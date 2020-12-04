Украинских пешеходов будут штрафовать за отсутствие светоотражающей одежды

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять в целом законопроект №2694, который предусматривает наказание пешеходов за переход дороги в темное время суток без светоотражающих элементов.

В первом чтении законопроект №2694 народные депутаты утвердили в июне текущего года. Теперь они его рассмотрят во втором чтении. В случае принятия документ отправят на подпись Президенту Украины.

Если пешеход в темное время суток или в условиях плохой видимости не будет иметь при себе светоотражающие элементы, то полицейские сделают ему предупреждение или оштрафуют на 51 гривну.

Также правоохранительный Комитет ВР рекомендовал парламенту утвердить законопроект №2696, который обязывает участников дорожного движения пользоваться в темное время суток или в условиях плохой видимости специальными жилетами со светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы.

То есть если водитель выйдет из автомобиля на проезжую часть в темное время суток, то на нем должен быть жилет со светоотражающими элементами. Кроме того, он должен обеспечить выполнение этого требования пассажирами его автомобиля.

Ранее Кабинет министров Украины внес серьезные изменения в правила дорожного движения. Они касаются не только водителей, но также пассажиров, пешеходов и велосипедистов.