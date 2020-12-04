Українські розвідники купили Toyota Camry по 1 млн - на 100 тис дорожче від РНБОУ

Служба зовнішньої розвідки України 27 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «ВіДі Автострада» легкових автомобілів спеціалізованого призначення на загальну суму 3,02 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро».

Фірма поставить три автомобілі Toyota Camry кольору чорний металік 2020 р.в. по 1,01 млн грн. Кожне авто матиме бензиновий двигун, автоматичну коробку передач, оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, оздоблення дверних карт синтетичною шкірою, накладки на пороги дверей з металевими декоративними вставками, підігрів сидінь, аудіо систему (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7’’ та 6 динаміків.

Крім того, автомобіль матиме додаткове обладнання (зимові шини, тонування вікон, килимки тощо), а також спецкомплектацію – встановлення сейфу для зберігання документів в багажнику.

Комплектація Toyota Camry без сейфу відповідає Toyota Camry Prestige, яку в салонах можна придбати від 942 тис грн.

Єдиними конкурентом «ВіДі Автострада» Віталія Джуринського було ТОВ «Гранд Мотор» Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук, чия пропозиція була вищою на 15 тис грн. Фірми не торгувалися на аукціоні.

26 листопада Апарат Ради національної безпеки і оборони України замовив «ВіДі Автострада» чотири легкових автомобіля Toyota Camry на загальну суму 3,49 млн грн., по 872,5 тис грн. Замовлені автівки відповідають комплектації Elegance, яка теж передбачає оздоблення сидінь шкірою, підігрів сидінь, водночас вони матимуть трохи менше опцій, ніж Camry Prestige. Camry Elegance продають за 888 тис грн. В базовій комплектації Camry коштує 812 тис грн.

На цих торгах єдиними конкурентом «ВіДі Автострада» було ТЗОВ «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова із Червонограда, яким керує Олександр Горбачов, яке запропонувало суму більшу на 110 тис грн. Фірми теж не торгувалися під час аукціону.

Як повідомляли «Наші гроші», за останні три місяці Служба зовнішньої розвідки України придбала 6 автомобілів марки Toyota Corolla загальною вартістю 3,41 млн грн., три Toyota Cruiser Prado на суму 4,44 млн грн. та 4 мікроавтобуси Volkswagen Caravelle Т6 SAKSONIA 2.0 140PS 7-DSG по 1,5 млн грн.