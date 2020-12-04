На Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешехода

Фото: https://dbr.gov.ua/

Начальник государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области 2 декабря совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, находясь за рулем своего авто навеселе, совершил наезд на пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 2 декабря 2020 года чиновник ГСЧС около 17:00 совершил дорожно-транспортное происшествие в пгт Белогорье Хмельницкой области. Находясь за рулем собственного автомобиля "Fiat", он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - драгер показал 2,18 промилле.

Водитель задержан, продолжаются первоочередные следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фото: https://dbr.gov.ua/

Фото: https://dbr.gov.ua/

Напомним, трое людей погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 3 декабря на Львовщине. Водитель автомобиля Audi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, которым управлял 35-летний житель Ровенской области.