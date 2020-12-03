На Львовщине при столкновении легкового автомобиля и буса погибли три человека

Водитель "Ауди" погиб на месте ДТП, водитель и пассажирка микроавтобуса "Мерседес" от полученных травм скончались в больнице.

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, случившемся утром 3 декабря на Львовщине.

Пресс-служба областной полиции информирует, что авария произошла около 6:00 на автодороге "Львов-Луцк" близ села Сабановка Радеховского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял 35-летний житель Ровенской области.

В результате столкновения водитель легковой машины погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенщины, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

Фото: Полиция Львовщины

Фото: Полиция Львовщины

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось, 30 ноября на Закарпатье произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В ДТП погибли трое взрослых и двое детей.