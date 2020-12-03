Названа самая опасная дорожная развязка в Украине

В начале 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале масштабной программы "Большая стройка". В рамках масштабной программы строительства автомобильных дорог была построена развязка на бетонной трассе Решетиловка-Днепр Н-31. Не смотря на то, что полноценного транспортного потока на ней еще нет, она уже претендует на звание самой опасной автомобильной развязки в Украине.

Движение на данном участке трассы Решетиловка-Днепр Н-31 пока ещё ограничено, но обочины уже усеяны обломками частей автомобилей попавших в ДТП.

Автомобилисты, которые ездят по данному участку пути, не могут понять, как можно было спроектировать её такой слишком аварийно-опасной. Тем более, что когда трассу официально откроют, там будет направление на Киев , то есть движение будет оживленным.

В Укравтодоре знают о проблеме с данным перекрестком, но ничего сделать не могут. Причиной называют устаревшие нормы строительства автомобильных дорог.

Нужно отметить, что за несколько километров от этого места на бетонной трассе Решетиловка-Днепр Н-31 есть ещё одна развязка, такая же самая…