В Сети показали самую опасную дорожную развязку в Украине

В одном из сюжетов телепрограммы «ДжеДАИ» на канале 2+2 рассказали о самой опасной автомобильной развязке в Украине, сообщает Avtoblog.

Как сообщают журналисты канала, опасная развязка была построена в рамках программы «Большая стройка». Развязка расположена на бетонной трассе Решетиловка-Днепр Н-31.

Отмечается, что во время строительства выше упомянутой автомобильной развязки полностью проигнорировали вопрос безопасности движения транспортных средств.

«Развязка, которая еще не видела большого трафика, уже претендует на звание самой опасной в стране», — из сюжета «ДжеДАИ».

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