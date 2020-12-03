Спортивных автомобилей Volkswagen больше не будет - заявление компании

Немецкая компания Volkswagen объявила о полном уходе из автоспорта. Спортивное отделение Volkswagen Motorsport GmbH закроют и сделают акцент на разработке «гражданских» электрических машин.

С 2019 года спортивные команды немецкого автогиганта не участвуют в гонках автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Теперь дошла очередь и до закрытия команд, участвующих в гонках электромобилей.

160 сотрудников спортивного подразделения компании Volkswagen не уволят, а переведут на другую работу. Например, инженеры, ответственные за проект гоночного электрокара ID.R, будут участвовать в разработке будущих дорожных автомобилей с электрическими силовыми установками.

Volkswagen почти 50 лет успешно участвовал в различных автомобильных гонках. Особенно больших успехов он добился в ралли, три раза выигрыв «Дакар».

Возможно, когда-нибудь в будущем этот немецкий автогигант ещё вернется в автоспорт. Многие автопроизводители так поступали.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок Европы новый кроссовер. Не исключено, что это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые немецкий автогигант выпускает в Китае.