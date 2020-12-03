Движение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельника

Движение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельника

Движение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельника, 7 декабря. Работники КП “Киевавтодормост” будут работать в направлении Троещины. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“На Северном мосту частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что на Северном мосту будут проведут текущий ремонт. Работники КП “Киевавтодормост” (*) будут работать в направлении Троещины.

Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполняются на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено.

В КК “Киевавтодор” (**) извинились за временные неудобства.

Как сообщала KV, на столичном мосту Метро начались противоаварийные работы. В связи с этим, до 13 декабря движение по нему будет ограничено.

Напомним, на Борщаговском путепроводе завершается капитальный ремонт. 30 ноября коммунальщики зажгли декоративную подсветку.

КП “Киевавтодормост” руководит и.о. Богдан Кобенюк. Предприятие входит в структуру КК “Киевавтодор”. 

Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КП “Київавтошляхміст” (код ЄДРПОУ: 03359018)

** КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Википедия 


Сергей Албул, КиевВласть

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