Движение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельника, 7 декабря. Работники КП “Киевавтодормост” будут работать в направлении Троещины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“На Северном мосту частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Северном мосту будут проведут текущий ремонт. Работники КП “Киевавтодормост” (*) будут работать в направлении Троещины.

Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполняются на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено.

В КК “Киевавтодор” (**) извинились за временные неудобства.

Как сообщала KV , на столичном мосту Метро начались противоаварийные работы. В связи с этим, до 13 декабря движение по нему будет ограничено.

Напомним, на Борщаговском путепроводе завершается капитальный ремонт. 30 ноября коммунальщики зажгли декоративную подсветку.

КП “Киевавтодормост” руководит и.о. Богдан Кобенюк . Предприятие входит в структуру КК “Киевавтодор”.

Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко . КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КП “Київавтошляхміст” (код ЄДРПОУ: 03359018)

** КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Википедия