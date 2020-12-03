Движение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельника
Движение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельника, 7 декабря. Работники КП “Киевавтодормост” будут работать в направлении Троещины.
Об этом
“На Северном мосту частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Северном мосту будут проведут текущий ремонт. Работники КП “Киевавтодормост” (*) будут работать в направлении Троещины.
Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполняются на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено.
В КК “Киевавтодор” (**) извинились за временные неудобства.
Как сообщала
Напомним, на Борщаговском путепроводе завершается капитальный ремонт. 30 ноября коммунальщики зажгли декоративную подсветку.
КП “Киевавтодормост” руководит и.о.
Отметим, что обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
* КП “Київавтошляхміст” (код ЄДРПОУ: 03359018)
** КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: Википедия