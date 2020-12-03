Uber хочет продать свое подразделение по разработке летающего такси

Uber также ведет переговоры о продаже своего бизнеса по производству беспилотных автомобилей.

Uber хочет продать свое подразделение по разработке летающего такси
Фото: birdinflight.com

Uber Technologies ведет переговоры о продаже своего подразделения по разработке аэротакси Uber Elevate аэрокосмической компании Joby Aviation.

Об этом сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на источники.

Uber не дал оперативного ответа на запрос Reuters. Акции компании выросли более чем на 6% после этой новости.

Отмечается, что Uber работала над несколькими направлениями бизнеса, включая разработку беспилотных автомобилей, проект Elevate и сеть логистики грузовых перевозок.

На сегодня Uber также ведет переговоры о продаже своего бизнеса по производству беспилотных автомобилей.

В мае Uber сократила свой штат на 23% в рамках жесткого сокращения расходов на фоне пандемии COVID-19. Компания решила сосредоточиться на своих основных направлениях перевозки пассажиров и доставки еды.

Напомним, в мае Uber объявила о закрытии сервиса доставки еды в Украине и еще семи странах мира.

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