Полицейские получат новые автомобили Skoda Kodiaq

В Украине для "фантомных" полицейских патрулей, которые должны во время движения фиксировать скорость встречных и попутных автомобилей, будут использовать кроссоверы Skoda Kodiaq. Об этом рассказал глава «Укринфрапроекта» Кирилл Хомяков.

Он отметил, что полиция уж получила четыре первых кроссовера Skoda Kodiaq. На них в ближайшее время установят соответствующее оборудование, после чего автомобили начнут дежурить на дорогах.

Внешне «фантомные» полицейские кроссоверы Skoda Kodiaq не будет ничем отличаться от обычных полицейских автомобилей. Но украинским автомобилистам придется считать каждый встречный полицейский автомобиль «фантомным». Дело в том, что в дальнейшем для «фантомных» патрулей могут использовать другие модели.

После того, как «фантомный» патруль зарегистрирует превышение скоростного режима, он должен включить «мигалку», остановить автомобиль-нарушитель, и составить административный протокол.

В Украине Skoda Kodiaq с двигателем 2,0 TSI мощностью 180 л.с. и с 7DSG в базовой комплектации стоит от 890 000 гривен. Топовая комплектация Sportline с двигателем 2,0 TDI мощностью 200 л.с. и с 7DSG стоит 1 267 039 гривен.

Ранее стало известно, что у Skoda Octavia нового, четвертого, поколения появилась экономичная версия с «мягкой» гибридной силовой установкой - Skoda Octavia e-Tec.