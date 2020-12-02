Электромобиль Nissan Leaf официально появится в Украине

В 2021 году в Украине начнутся продажи Nissan Leaf, который является самым популярным электромобилем в мире. Об этом сообщает AUTO-Consulting со ссылкой на собственные источники.

Nissan Leaf не только самый продаваемый электромобиль в мире, но он еще лидер сегмента б/у электрокаров в Украине. Именно эту электрическую модель чаще всего привозят в нашу страну, причем уже очень давно.

Серийное производство Leaf первого поколения началось в 2010 году. Сейчас автомобилистам предлагают его второе поколение (с 2017 года). Если дизайн модели первого поколения был весьма спорным, то второе поколение получило более традиционный внешний вид, став более привлекательным.

Теперь у этого электромобиля есть версия e+ с увеличенным запасом хода. Она оснащается электрометром повышенной мощности и батареей на 62 кВт/ч. Запас хода увеличился с 285 до почти 400 км, а мощность электромотора – со 150 до 215 л.с.

Ранее стало известно, что во Львове хотят выпускать серийно электромобили. Городской совет выделит земельные участки в промышленной зоне города для строительства завода, на котором будут делать электрокары.