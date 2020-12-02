В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)

В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)

В ночь на 2 декабря в Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком. Удар был такой силы, что переднюю часть бензовоза полностью смяло.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Вартові еспресо”. 

Происшествие случилось ночью в Святошинском районе столицы. По предварительным данным, автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правом ряду грузовик Renault Magnum, водитель которой отдыхал. Удар был такой силы, что переднюю часть бензовоза полностью смяло. 

Водитель бензовоза получил травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы достать тело погибшего, понадобилась помощь спасателей Специального аварийно-спасательного отряда ГСЧС. В то же время водитель грузового Renault не пострадал. 

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Как сообщала KV, утром 13 ноября на Борщаговке в Киеве такси “снесло” 4 людей на остановке общественного транспорта и врезалось в киоск. 2 человека погибли.

Фото: “Вартові еспресо”

В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)

Сергей Албул, КиевВласть

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