В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В ночь на 2 декабря в Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком. Удар был такой силы, что переднюю часть бензовоза полностью смяло.
Об этом
Происшествие случилось ночью в Святошинском районе столицы. По предварительным данным, автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правом ряду грузовик Renault Magnum, водитель которой отдыхал. Удар был такой силы, что переднюю часть бензовоза полностью смяло.
Водитель бензовоза получил травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы достать тело погибшего, понадобилась помощь спасателей Специального аварийно-спасательного отряда ГСЧС. В то же время водитель грузового Renault не пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Как сообщала
Фото: “Вартові еспресо”