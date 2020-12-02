Toyota Land Cruiser 300 - названа дата дебюта

Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, дебютирует весной 2021 года.

Land Cruiser текущего поколения (с индексом 200) появился в 2007 году. Казалось бы, что ему давно пора сменить поколение, но боссы японского автогиганта не спешат. Наверное, потому, что этот внедорожник пользуется большой популярностью, даже несмотря на свой ветеранский возраст.

По слухам, длина нового Toyota Land Cruiser составит 4970 мм, ширина – 1985, высота – 1870 мм, а колесная база – 2900 мм. То есть он будет больше, но немного ниже, чем модель предыдущего поколения.

Знаменитый японский внедорожник может лишиться мотора V8 объёмом 4,6 литра. Вместо него он получит битурбированную «шестерку» 3.5 серии V35A-FTS мощностью 415 л.с. Покупателям предложат также гибридную версию, у которой мощность силовой установки достигнет 480 л.с.

В Украине Toyota Land Cruiser 200 доступен с 4,6 л бензиновым двигателем мощностью 309 л.с. и 4,5-литровым дизелем мощностью 249 л.с. С бензиновым мотором он стоит 1 857 760 грн, а с дизелем – 1 909 404 грн.

Ранее стало известно, что Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения на данный момент получила уже не менее семи жалоб на Land Rover Defender 2020 модельного года.