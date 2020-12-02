Toyota Land Cruiser 300 - названа дата дебюта

Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, дебютирует весной 2021 года.

Toyota Land Cruiser 300 дебютирует раньше, чем ожидалось

Land Cruiser текущего поколения (с индексом 200) появился в 2007 году. Казалось бы, что ему давно пора сменить поколение, но боссы японского автогиганта не спешат. Наверное, потому, что этот внедорожник пользуется большой популярностью, даже несмотря на свой ветеранский возраст.

По слухам, длина нового Toyota Land Cruiser составит 4970 мм, ширина – 1985, высота – 1870 мм, а колесная база – 2900 мм. То есть он будет больше, но немного ниже, чем модель предыдущего поколения.

Знаменитый японский внедорожник может лишиться мотора V8 объёмом 4,6 литра. Вместо него он получит битурбированную «шестерку» 3.5 серии V35A-FTS мощностью 415 л.с. Покупателям предложат также гибридную версию, у которой мощность силовой установки достигнет 480 л.с.

В Украине Toyota Land Cruiser 200 доступен с 4,6 л бензиновым двигателем мощностью 309 л.с. и 4,5-литровым дизелем мощностью 249 л.с. С бензиновым мотором он стоит 1 857 760 грн, а с дизелем – 1 909 404 грн.

Ранее стало известно, что Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения на данный момент получила уже не менее семи жалоб на Land Rover Defender 2020 модельного года.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Кировоградской области военный МАЗ въехал в бригаду дорожниковВ Кировоградской области военный МАЗ въехал в бригаду дорожников
Стали известны подробности о водителе, совершившем смертельное ДТП в ХарьковеСтали известны подробности о водителе, совершившем смертельное ДТП в Харькове
В ДТП под Мариуполем падающая фура зависла на мостуВ ДТП под Мариуполем падающая фура зависла на мосту
В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)
На Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТПНа Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
Новый Land Rover Defender оказался менее надежным, чем предыдущийНовый Land Rover Defender оказался менее надежным, чем предыдущий
Названа цена нового Toyota Yaris для УкраиныНазвана цена нового Toyota Yaris для Украины
Land Rover выпустит бюджетный кроссоверLand Rover выпустит бюджетный кроссовер
Новий Toyota Land Cruiser Prado виходить на український ринокНовий Toyota Land Cruiser Prado виходить на український ринок
Toyota Yaris Cross - известна ценаToyota Yaris Cross - известна цена
В Украине появилась самая быстрая Toyota CamryВ Украине появилась самая быстрая Toyota Camry
Toyota решила создать грузовик на водороде для Америки
Совместное предприятие Toyota и Panasonic обеспечит аккумуляторами до полумиллиона электромобилей в годСовместное предприятие Toyota и Panasonic обеспечит аккумуляторами до полумиллиона электромобилей в год
Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодкеToyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке
Toyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларовToyota начинает продавать новый кроссовер за 11 300 долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости