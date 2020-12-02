В Киеве произошло масштабное ДТП с пятью автомобилями

В понедельник вечером, 30 ноября, в столице на улице гетмана Ивана Выговского, 13, произошла авария с участием пяти автомобилей. Напротив АЗС KLO в Подольском районе Киева столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадали двое взрослых и двое детей. Видео с места аварии опубликовано в сообществе " Киев Оперативный".



По информации правоохранителей, водитель такси на Renault ехал в правом ряду и поворачивал направо. За ним ехал водитель Daewoo, который въехал в Renault, затем в попутный Opel, а уже после этого оказался на встречной полосе, где в лобовую столкнулся с ВАЗ.

В салоне Daewoo находилась семья с двумя детьми. На место события приехала "скорая", которая осмотрела всех участников ДТП. У детей диагностировали несущественные травмы и госпитализировали для дальнейшего осмотра. Среди пострадавших также оказались пожилой водитель ВАЗ и его пассажирка. Их также отвезли в больницу.

Виновником ДТП является водитель Daewoo Nexia, который отвлекся на дороге, что и стало причиной столкновения других авто. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье грузовик Scania раздавил легковушку с пятью людьми, выехав на встречную полосу трассы.