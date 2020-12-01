В Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-V

В Украине начались продажи кроссовера Honda HR-V Sport, который оснащается новым 1,5 л бензиновым двигателем VTEC Turbo. Его мощность - 182 л.с.

«Спортивный» HR-V от стандартной версии внешне отличается глянцевыми черными декоративными элементами обвеса, тонированной хромированной решеткой радиатора, черными корпусами зеркал, черными легкосплавными колесными дисками.

Салон отделан тканью и кожей бордового цвета. В салоне появились спортивные сиденья и алюминиевые накладки на педали.

Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. Расход топлива в городе – 7,6 л на 100 км, на шоссе – 5,1 л, а в комбинированном цикле – 6 л. Уровень выбросов СО2 – 137 гр/км.

Honda HR-V Sport украинским покупателям предлагается за 956 900 гривен. В базовой комплектации HR-V стоит 699 900 гривен.

Напомним, что в сентябре текущего года в Украине начались продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, который выпускает ЗАЗ. Украинцам его предлагают в четырех комплектациях: Life, Zen, Intense и Intense+.