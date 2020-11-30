На Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП

Несовершеннолетний пояснил, что "хотел поучиться ездить".

На Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП
Фото: hk.npu.gov.ua

На Харьковщине 14-летний парень, житель Краснокутского района, за сутки похитил три автомобиля - "УАЗ", "ВАЗ-2121" и "Folkswagen Transporter".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Сообщение об исчезновении автомобилей поступило 29 ноября. По адресам выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции, установили личность злоумышленника. Несовершеннолетний пояснил, что "хотел поучиться ездить на автомобила", но не справился с управлением и трижды попал в ДТП.

Первым парень угнал "УАЗ", на котором сразу же въехал в забор домовладения. Пересев на "ВАЗ-2121", подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На "Folkswagen Transporter" парень также столкнулся с деревом.

Фото: hk.npu.gov.ua

В настоящее время все три автомобиля вернули владельцам.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в сентябре президент Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за угон автомобиля. Законопроект предусматривает, что за незаконное завладение транспортным средством больше не будут наказывать штрафом. За такие действия предусмотрено ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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