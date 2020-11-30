УЗ решила, что главное в модернизации – перекрасить вагоны

УЗ решила, что главное в модернизации – перекрасить вагоны

Руководство АО "Укрзализныця" решило изменить цвет пассажирских вагонов со светлого тона синего на темный. Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Жмак на своем telegram-канале.

"Приняли решение изменить раскраску вагонов со светлого фона на темный. Новые цвета – не только красиво, но и практично", – написал В.Жмак.

Решение об изменении цвета принималось после консультации с проводниками, добавил глава "Укрзализныци".

В новый цвет уже перекрашены отремонтированные вагоны. Помимо нового цветового тона, в вагонах после ремонта установлены видеокамеры и USB-розетки, заменены поручни, приделаны полочки для мобильных телефонов.

МинПром по материалам ЛИГА

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