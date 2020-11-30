На Львовщине 17-летний парень сбил 16-летнего насмерть и скрылся

Полицейские задержали водителя, который в Николаевском районе Львовской области насмерть сбил 16-летнего пешехода и скрылся. Автомобиль, причастный к смертельному ДТП, был обнаружен правоохранителями в поле, примерно в пяти километрах от места происшествия, информирует пресс-служба областной полиции.

Фото: Пресс-служба полиции Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 22:00 на автодороге «Николаев-Городок» возле села Рычагов.

"Как установили правоохранители, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, проезжая участок дороги возле села Рычагов в направлении Городка, совершил наезд на 16-летнего местного жителя и скрылся. От полученных травм несовершеннолетний пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители обнаружили «Форд», которым был совершен наезд, в поле за селом, примерно в пяти километрах от места происшествия. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельного ДТП, - несовершеннолетнего местного жителя в возрасте 17 лет.

Фото: Пресс-служба полиции Львовской области

Фото: Пресс-служба полиции Львовской области

Автомобиль изъят. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Вскоре суд изберет ему меру пресечения. По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины, при процессуальном руководстве Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - сообщают в полиции.