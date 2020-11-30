На Львовщине 17-летний парень сбил 16-летнего насмерть и скрылся

Несовершеннолетнего водителя разыскали и задержали.

Полицейские задержали водителя, который в Николаевском районе Львовской области насмерть сбил 16-летнего пешехода и скрылся. Автомобиль, причастный к смертельному ДТП, был обнаружен правоохранителями в поле, примерно в пяти километрах от места происшествия, информирует пресс-служба областной полиции.

Фото: Пресс-служба полиции Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 ноября около 22:00 на автодороге «Николаев-Городок» возле села Рычагов.

"Как установили правоохранители, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, проезжая участок дороги возле села Рычагов в направлении Городка, совершил наезд на 16-летнего местного жителя и скрылся. От полученных травм несовершеннолетний пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители обнаружили «Форд», которым был совершен наезд, в поле за селом, примерно в пяти километрах от места происшествия. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельного ДТП, - несовершеннолетнего местного жителя в возрасте 17 лет.

Фото: Пресс-служба полиции Львовской области

Фото: Пресс-служба полиции Львовской области

Автомобиль изъят. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Вскоре суд изберет ему меру пресечения. По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины, при процессуальном руководстве Золочевской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - сообщают в полиции.

Ранее сообщалось, что ночью 27 ноября сотрудник полиции Киева, возвращаясь со службы, насмерть сбил пешехода. В полиции отметили, что пешеход двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Австралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественниковАвстралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественников
Стали известны подробности о водителе, совершившем смертельное ДТП в ХарьковеСтали известны подробности о водителе, совершившем смертельное ДТП в Харькове
В ДТП под Мариуполем падающая фура зависла на мостуВ ДТП под Мариуполем падающая фура зависла на мосту
В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)
Евроконтроль принял решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигациюЕвроконтроль принял решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигацию
Блок рекламы


Похожие новости
Работник полиции Киевщины насмерть сбил пешеходаРаботник полиции Киевщины насмерть сбил пешехода
В Киеве пьяный водитель Volvo попал в ДТП и скрылся от полиции в подземном паркингеВ Киеве пьяный водитель Volvo попал в ДТП и скрылся от полиции в подземном паркинге
Полтавский суд оправдал женщину, которая сбила подростка на пешеходном переходеПолтавский суд оправдал женщину, которая сбила подростка на пешеходном переходе
В США 17-летний мажор разбил в ДТП отцовский суперкар за 3,4 млн долларовВ США 17-летний мажор разбил в ДТП отцовский суперкар за 3,4 млн долларов
В Полтаве машина патрульной полиции сбила пешехода, мужчина скончался в карете "скорой"В Полтаве машина патрульной полиции сбила пешехода, мужчина скончался в карете "скорой"
На Львовщине пьяный мажор трижды попал в ДТП на отцовской машинеНа Львовщине пьяный мажор трижды попал в ДТП на отцовской машине
Таксист, сбивший насмерть двух женщин в Киеве, был трезвым, - Нацполиция (видео)Таксист, сбивший насмерть двух женщин в Киеве, был трезвым, - Нацполиция (видео)
В Киеве 18-летний парень за ночь порезал шины 50 автомобилейВ Киеве 18-летний парень за ночь порезал шины 50 автомобилей
Смертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуареСмертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуаре
Гражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залогаГражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залога
Последние новости
Подгружаем последние новости