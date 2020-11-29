Lamborghini Huracan превратили в хардкорный внедорожник

Lamborghini Huracan вряд ли нуждается в доработке, но парни из ателье "B is for Build" так не думают. Они вообще решили превратить люксовый итальянский суперкар в хардкорный внедорожник под названием Jumpacan.

Этот проект начался случайно, в январе текущего года, когда в ателье B is for Build привезли разбитый Huracan. Из остатков итальянского купе решили сделать уникальный внедорожный багги. Сейчас работы над ним еще продолжаются.

Хардкорный внедорожник получил специальную подвеску, разработанную при помощи специалистов SEM Dirt. Дорожный просвет внедорожного Huracan составляет 305 мм.

Под капотом установят двигатель V8. Получит ли он двойной турбонаддув – пока не известно. У парней из B is for Build есть опыт создания моторов с наддувом. Например, ранее они для тюнинг-шоу SEMA построили Huracan с двигателем V8 с турбонаддувом, который работал вместе с механической коробкой передач.

Jumpacan должен дебютировать в марте 2021 года в ралли Mint 400. В «боевом» режиме ему предстоит проехать 650 км.