Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро

Компания Volkswagen планирует разработать и выпустить на рынок новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo. Его цена составит от 20 000 евро.

Проект называется "Small BEV (Battery Electric Vehicle)". К сожалению, немецкий автогигант не стал рассказывать о том, как будет выглядеть эта новинка и какой у нее будет запас хода.

Утверждается только, что это будет самый маленький и недорогой электрокар в модельной линейке Volkswagen. Он будет стоить даже меньше, чем Volkswagen ID.3, который появился в продаже в сентябре текущего года.

Строгие требования Евросоюза к уровню выбросов автомобилями вредных веществ вынуждают компанию Volkswagen увеличить инвестиции в разработку и выпуск гибридных машин и электрокаров. Предполагается, что к 2030 году 60% автомобилей этого автогиганта будут «зелеными».

Volkswagen в ближайшие пять лет инвестирует 76 миллиардов евро в цифровые технологии, а также в разработку машин с электрической силовой установкой.

Напомним, что в нынешнем году Volkswagen прекратил продавать в Украине седан VW Polo. Это была самая недорогая модель немецкого автогиганта в нашей стране.