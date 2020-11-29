Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро

Компания Volkswagen планирует разработать и выпустить на рынок новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo. Его цена составит от 20 000 евро.

Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро

Проект называется "Small BEV (Battery Electric Vehicle)". К сожалению, немецкий автогигант не стал рассказывать о том, как будет выглядеть эта новинка и какой у нее будет запас хода.

Утверждается только, что это будет самый маленький и недорогой электрокар в модельной линейке Volkswagen. Он будет стоить даже меньше, чем Volkswagen ID.3, который появился в продаже в сентябре текущего года.

Строгие требования Евросоюза к уровню выбросов автомобилями вредных веществ вынуждают компанию Volkswagen увеличить инвестиции в разработку и выпуск гибридных машин и электрокаров. Предполагается, что к 2030 году 60% автомобилей этого автогиганта будут «зелеными».

Volkswagen в ближайшие пять лет инвестирует 76 миллиардов евро в цифровые технологии, а также в разработку машин с электрической силовой установкой.

Напомним, что в нынешнем году Volkswagen прекратил продавать в Украине седан VW Polo. Это была самая недорогая модель немецкого автогиганта в нашей стране.


Максимов Віталій, Тудей

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