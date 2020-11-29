Tesla отзывает более 10 000 автомобилей из-за дефектов

Компания Tesla отзывает более 10 000 машин из-за дефектов крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля.

Об этом пишет Интерфакс.

Компания отзовет из Китая 870 автомобилей Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года. В этих машинах обнаружили возможность отрыва внешней секции крыши, что может представлять опасность для других участников движения.

Ранее Tesla отозвала 9 136 таких же машин, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года, из-за аналогичной проблемы.

Кроме того, автопроизводитель сообщил, что отзывает 401 автомобиль Model Y, выпущенный в 2020 году, учитывая то, что в механизме управления могли ненадежно закрепить болты. Такой дефект может привести к аварии, отметили в Национальном управлении безопасности дорожного движения США .

Tesla устранит дефекты бесплатно.

Напомним, акции автомобильной компании Tesla Inc. в конце этого года войдут в биржевой индекс S&P 500. Индексный комитет S&P Dow Jones Indices объявил, что это произойдет 21 декабря.