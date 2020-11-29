ДТП в Каменец-Подольском: погибли две пассажирки из опрокинутой легковушки

В Каменец-Подольском Хмельницкой области в ДТП с легковым автомобилем погибли две пассажирки. Летальная авария произошла вчера поздно вечером на улице Леси Украинки. Водитель и еще один пассажир с травмами госпитализированы в больницу, говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Летальная ДТП в Каменец-Подольском: пассажиры выпали из потерявшей управление машины

Как стало известно, 35-летний водитель SUBARU LEGACY не справился с управлением своей машины и врезался в придорожное дерево. Однако столкновение с преградой не остановило машину, которая мчалась на большой скорости. Автомобиль перевернулся на крышу и так, уже вверх колесами, еще несколько десятков метров пролетел по обочине.

Летальная ДТП в Каменец-Подольском: пассажиры выпали из потерявшей управление машины
На жутком видео с камеры наблюдения видно, что неуправляемая машина вихрем пролетает сквозь летнюю террасу возле кафе, оставляя на тротуаре двух женщин, которые на ходу выпали из нее. Сама машина останавливает свой страшный полет был далеко впереди. За несколько бесконечно долгих мгновений одна женщина начинает медленно шевелиться на тротуаре, другая - лежит неподвижно. А еще за какие-то пару секунд с опрокинутой машины выбирается человек и подбегает к женщине, что шевелилась, пытаясь подвести ее на ноги.
Эта ужасная ДТП унесло жизни двух женщин - 42 и 35 лет. Еще одна, 37-летняя пассажирка злополучного автомобиля, а также 35-летний водитель попали с травмами в больницу. Водитель сейчас находится в больничной палате под конвоем. Полиция уже возбудила по результатам этого ДТП уголовное дело.
Летальная ДТП в Каменец-Подольском: пассажиры выпали из потерявшей управление машины
Напомним, в Харькове на пешеходном переходе под колесами огромного тягача погибла 64-летняя женщина. Говорят, она переходила дорогу на красный свет.


Марченко Любов, Тудей

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