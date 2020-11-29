ДТП в Каменец-Подольском: погибли две пассажирки из опрокинутой легковушки

В Каменец-Подольском Хмельницкой области в ДТП с легковым автомобилем погибли две пассажирки. Летальная авария произошла вчера поздно вечером на улице Леси Украинки. Водитель и еще один пассажир с травмами госпитализированы в больницу, говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Как стало известно, 35-летний водитель SUBARU LEGACY не справился с управлением своей машины и врезался в придорожное дерево. Однако столкновение с преградой не остановило машину, которая мчалась на большой скорости. Автомобиль перевернулся на крышу и так, уже вверх колесами, еще несколько десятков метров пролетел по обочине.