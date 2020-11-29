В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)
Вчера, 28 ноября, в Киеве на Кловском спуске произошло ДТП. Водитель службы такси заснул за рулем и врезался в припаркованную машину. В результате погибла 34-летняя пассажирка.
Об этом
Сообщается, что водитель службы такси на автомобиле Skoda, спускаясь с улицы Институтской в сторону метро уснул за рулем и на полном ходу врезался в припаркованный Subaru.
“Погибла пассажирка такси, которая сидела на заднем сидении и предварительно не была пристегнутой”, – сказано в сообщении.
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Сейчас с 25-летним водителем общаются правоохранители и проводят необходимые следственные действия. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Фото: Нацполиция в Киеве