В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)

Вчера, 28 ноября, в Киеве на Кловском спуске произошло ДТП. Водитель службы такси заснул за рулем и врезался в припаркованную машину. В результате погибла 34-летняя пассажирка.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.

Сообщается, что водитель службы такси на автомобиле Skoda, спускаясь с улицы Институтской в сторону метро уснул за рулем и на полном ходу врезался в припаркованный Subaru.

“Погибла пассажирка такси, которая сидела на заднем сидении и предварительно не была пристегнутой”, – сказано в сообщении.

По информации Нацполиции в Киеве по данному факту открыто уголовное производство и начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас с 25-летним водителем общаются правоохранители и проводят необходимые следственные действия. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: Нацполиция в Киеве