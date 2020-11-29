Кроссоверы Volkswagen, Audi и Porsche могут запретить ввозить в США

Британская компания Jaguar Land Rover подала в американскую Комиссию по международной торговле жалобу, в которой требует запретить ввозить в США кроссоверы VW Group.

Речь, в частности, идет про кроссоверы Audi Q8, Q7, Q5, A6 Allroad и E-tron, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Volkswagen Tiguan.

Британцы утверждают, что в вышеперечисленных кроссоверах без разрешения используется система Terrain Response, которая разработана инженерами Jaguar Land Rover. И она должным образом запатентована.

Система Terrain Response, дебютировавшая в 2005 году, предназначена для оптимизации тягового усилия и управляемости автомобиля. При каждой специальной программе она оптимизирует настройки машины для преобладающих условий. Например, поступает команда приготовиться к бездорожью - и пневмоподвеска автоматически увеличивает клиренс.

Представители Volkswagen заявили, что на данном этапе они не будут комментировать жалобу компании Jaguar Land Rover.

Ранее стало известно, что легендарный Land Rover Defender в новом поколении, лишившийся рамы, оказался не таким надежным, как раньше. Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения получила несколько жалоб на Defender 2020 модельного года.