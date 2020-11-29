Renault закрывает завод во Франции

Компания Renault, несмотря на протесты профсоюзов, приняла решение закрыть свой завод в пригороде Парижа. Вместо него организуют центр исследований, ремонта и переработки.

Renault закрывает завод во Франции из-за пандемии

В нынешнем году Renault объявил, что планирует уволить во Франции 4 600 человек. Это один из пунктов плана по экономии 2 млрд евро. Профсоюзы были очень сильно недовольны таким решением французского автогиганта. Они направили свои предложения боссам Renault, но их отклонили.

Renault утверждает, что после закрытия завода в пригороде Парижа рабочих не уволят. Они пройдут переквалификацию, после чего смогут работать в центре исследований, ремонта и переработки.

Французский автогигант сильно пострадал от пандемии коронавируса, и теперь пытается разными способами экономить. Тем не менее, французы будут по-прежнему инвестировать значительные средства в разработку электромобилей.

Кстати, электромобили на заводе во Флинсе под Парижем компания Renault будет выпускать до 2024 года.

Напомним, что с сентября текущего года ЗАЗ начал выпускать новый купе-кроссовер Renault Arkana. Украинцам его предлагают в четырех комплектациях.


Максимов Віталій, Тудей

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