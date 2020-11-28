Стали известны подробности о водителе, совершившем смертельное ДТП в Харькове

Вчерашнее жуткое ДТП в Харькове, в котором трагически погибла 64-летная сотрудница одного из городских вузов, всколыхнуло всю Украину. Напомним, женщина при переходе через дорогу на перекрестке улиц Молочной и Плехановской попала под колеса тягача. От наезда огромной многотонной машины ей буквально отдавило и оторвало голову. Кроме того, грузовик Iveco, сбивший женщину, протянул ее тело еще несколько метров по асфальту.

Водитель, совершивший в Харькове смертельное ДТП, много лет ухаживает за больной матерью

Медикам скорой помощи, приехавшим на вызов, оставалось лишь констатировать факт смерти несчастной. Потерпевшая переходила дорогу по "зебре", однако, как говорят свидетели произошедшего, она пошла на красный свет. Впрочем, это видно и на видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как женщина выходит на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Водитель, совершивший в Харькове смертельное ДТП, много лет ухаживает за больной матерью

Позже стали известны подробности произошедшего. Женщина пошла через дорогу на красный сигнал светофора. Кроме того, она пересекала улицу почти вплотную к кабине тягача и практически находилась в пределах "слепой зоны"для водителя, он ее видеть не мог.

Водитель, совершивший в Харькове смертельное ДТП, много лет ухаживает за больной матерью

Как рассказал позже сам водитель, который долго не мог прийти в себя после случившегося, он лишь почувствовал удар, и как машина наехала на что-то колесами. Проехав перекресток, он сразу остановился.

"И то, что он увидел, повергло его в шок", - написал в Facebook адвокат водителя Евгений Мельниченко.

Водитель, совершивший в Харькове смертельное ДТП, много лет ухаживает за больной матерью

Кроме того, защитник немного рассказал о самом водителе. Ему 47 лет, более двадцати из которых мужчина провел за рулем. Во время ДТП он был трезв, да и ранее никогда в его биографии не было "пьяных" протоколов и ДТП с потерпевшими. А тут сразу такое…

Водитель не женат, и детей у него нет. Мужчина не устроил личную жизнь из-за того, что много лет ухаживает за своей парализованной матерью.

Напомним, в ДТП неподалеку от Кропивницкого военный грузовик протаранил асфальтоукладчик. При этом погибло двое дорожных рабочих.


Марченко Любов, Тудей

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