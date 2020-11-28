В этом году бета-версия автопилота Tesla FSD охватит более обширную территорию

Компания Tesla через пару недель обещает распространить новую версию программного обеспечения FSD, которое позволяет владельцам электромобилей этой марки минимально вмешиваться в работу автоматических систем управления при движении в городе. Илон Маск (Elon Musk) заявил, что география распространения обновления может оказаться шире, чем планировалось изначально.

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Как отмечает Reuters, об этом Маск заявил со страниц Twitter в ответ на вопрос одного из подписчиков о доступности данного обновления для клиентов Tesla в штате Миннесота. «Возможно, запустим "бету" в более широком варианте через пару недель», — заявил основатель Tesla. До сих пор это программное обеспечение было доступно для тестирования участниками ранней программы, которые зарекомендовали себя в качестве ответственных и дисциплинированных водителей. Рядовым пользователям обновление должно стать доступно до конца года, как ранее обещал глава компании.

Сам Илон Маск уже давно передвигается на электромобиле Tesla, оснащённом данной версией программного обеспечения FSD. Он ещё в начале осени отмечал, что автоматическая система позволяет ему ездить на работу и обратно при минимальном вмешательстве со стороны водителя. В Сети уже появилось немало видеороликов, в которых участники испытаний делятся впечатлениями о поведении автоматики в различных условиях. В большинстве случаев автоматическая система принимает правильные решения даже в ситуациях, которые вызвали бы замешательство опытного водителя. Маск не раз отмечал, что автоматика Tesla уже сейчас водит намного безопаснее человека.

В декабре новая версия программного обеспечения FSD будет доступна клиентам Tesla в Канаде, в ближайшее время она доберётся до клиентов в Норвегии. В этой стране имеется обширный парк электромобилей марки, компания нередко использует климатические особенности Норвегии для испытания новых систем в зимних условиях.



