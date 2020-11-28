Претензий к Tesla всё больше: в США началось крупное расследование дефектов подвески Model S и Model X

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) объявило в пятницу, 27 ноября, о начале расследования по поводу потенциальных проблем с безопасностью у электромобилей Tesla. Транспортное агентство США , курирующее автомобильную промышленность, объявило, что оно начало проверку на предмет дефекта подвески у 114 761 модели Tesla Model S и Model X, произведённых в США в период с 2015 по 2017 год.

Гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) Фото: Win McNamee/Getty Images

Новое расследование стартует после того, как в Управление по расследованию дефектов (Office of Defects Investigation, ODI) при NHTSA поступило 43 жалобы по поводу неисправности рычагов левой и правой передних подвесок указанных моделей электромобилей. Три четверти поломок, на которые поступили жалобы, произошли во время парковки, а остальные случились во время движения электромобиля. В связи с этим регулятор проведёт предварительную оценку «масштаба, частоты и возможных последствий предполагаемого дефекта».

В прошлом месяце стало известно об отзыве компанией из-за возможных проблем с подвеской почти 30 000 единиц Model S и Model X, которые были поставлены из США в Китай в период с 2013 по 2017 год. Tesla заявила, что никаких неисправностей у этих автомобилей нет и возложила вину на плохие дороги и на водителей, которые якобы нарушали правила эксплуатации транспортного средства.

Добавим, что 20 ноября против Tesla был подан коллективный иск в Окружной суд США в Калифорнии по поводу проблем с подвеской в ??моделях Model S и X. В нём утверждается, что автомобили имеют дефекты, которые могут привести к преждевременному выходу из строя компонентов рычагов передней и задней подвески.

Кроме того, буквально на днях выяснилось, что Tesla отзовёт более 9500 электромобилей Model X и Model Y из-за потенциально опасных заводских дефектов в крыше и подвеске.



