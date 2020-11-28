Претензий к Tesla всё больше: в США началось крупное расследование дефектов подвески Model S и Model X

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) объявило в пятницу, 27 ноября, о начале расследования по поводу потенциальных проблем с безопасностью у электромобилей Tesla. Транспортное агентство США, курирующее автомобильную промышленность, объявило, что оно начало проверку на предмет дефекта подвески у 114 761 модели Tesla Model S и Model X, произведённых в США в период с 2015 по 2017 год.

Претензий к Tesla всё больше: в США началось крупное расследование дефектов подвески Model S и Model X

Гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) Фото: Win McNamee/Getty Images

Новое расследование стартует после того, как в Управление по расследованию дефектов (Office of Defects Investigation, ODI) при NHTSA поступило 43 жалобы по поводу неисправности рычагов левой и правой передних подвесок указанных моделей электромобилей. Три четверти поломок, на которые поступили жалобы, произошли во время парковки, а остальные случились во время движения электромобиля. В связи с этим регулятор проведёт предварительную оценку «масштаба, частоты и возможных последствий предполагаемого дефекта».

В прошлом месяце стало известно об отзыве компанией из-за возможных проблем с подвеской почти 30 000 единиц Model S и Model X, которые были поставлены из США в Китай в период с 2013 по 2017 год. Tesla заявила, что никаких неисправностей у этих автомобилей нет и возложила вину на плохие дороги и на водителей, которые якобы нарушали правила эксплуатации транспортного средства.

Добавим, что 20 ноября против Tesla был подан коллективный иск в Окружной суд США в Калифорнии по поводу проблем с подвеской в ??моделях Model S и X. В нём утверждается, что автомобили имеют дефекты, которые могут привести к преждевременному выходу из строя компонентов рычагов передней и задней подвески.

Кроме того, буквально на днях выяснилось, что Tesla отзовёт более 9500 электромобилей Model X и Model Y из-за потенциально опасных заводских дефектов в крыше и подвеске.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Австралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественниковАвстралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественников
На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)
В летальной ДТП в Винницкой области разбились работники суда и прокурорВ летальной ДТП в Винницкой области разбились работники суда и прокурор
Евроконтроль принял решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигациюЕвроконтроль принял решение о присоединении Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигацию
В Кировоградской области военный МАЗ въехал в бригаду дорожниковВ Кировоградской области военный МАЗ въехал в бригаду дорожников
Блок рекламы


Похожие новости
В очередной аварии аккумулятор Tesla Model 3 удивил радиусом поражения: разлетевшиеся ячейки повредили соседние домаВ очередной аварии аккумулятор Tesla Model 3 удивил радиусом поражения: разлетевшиеся ячейки повредили соседние дома
GM решила больше тратить на разработку и выпуск электрокаров и робомобилей, чтобы угнаться за TeslaGM решила больше тратить на разработку и выпуск электрокаров и робомобилей, чтобы угнаться за Tesla
Автопилот Tesla спровоцировал очередную аварию
В следующем году Tesla только в Китае выпустит больше электромобилей, чем за весь 2020 год по всему мируВ следующем году Tesla только в Китае выпустит больше электромобилей, чем за весь 2020 год по всему миру
Tesla выпустила фирменную текилуTesla выпустила фирменную текилу
Renault больше не разрабатывает новые дизельные двигателиRenault больше не разрабатывает новые дизельные двигатели
В "Укрзализныце" больше не хотят покупать тепловозы General ElectricВ "Укрзализныце" больше не хотят покупать тепловозы General Electric
Tesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два годаTesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два года
Электромобили Tesla получили автопилот. Но не у всех владельцев
Показатели Tesla бьют рекорды: производство электромобилей выросло в полтора разаПоказатели Tesla бьют рекорды: производство электромобилей выросло в полтора раза
Последние новости
Подгружаем последние новости