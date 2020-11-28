“Укрзализныця” возобновила курсирование поезда Киев - Рахов на период зимних праздников

“Укрзализныця” восстанавливает курсирования пассажирского поезда “Гуцульщина” № 357/358 Киев – Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы компании “Укрзализныця”.

Из Киева поезд № 357/358 Киев – Рахов будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда является Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов.

Отмечается, что для восстановления курсирования поезда “Укрзализныця” приняла меры по модернизации инфраструктуры. В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный ремонт, заменены более 6 тыс. старых деревянных шпал. Это было сделано с целью увеличения скорости и состояния безопасности движения поездов.

Также в сообщении говорится, что поезд является социально важным для жителей Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и имеет значительное влияние на развитие туристической инфраструктуры региона.

Важно отметить, что по результатам 2019 года заполняемость этого поезда в сообщении Киев – Рахов составила 89%, в обратном направлении – 94%. Только на участке Теребовля – Рахов посадка и высадка пассажиров в среднем составляла 332 и 390 человек соответственно.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте “Укрзализныци”, билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн .

Фото: “Укрзализныця”