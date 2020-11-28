В ДТП под Мариуполем падающая фура зависла на мосту

Под Мариуполем произошло ДТП, достойное самого крутого кинофильма в жанре "экшн". То, что удается лишь самым лихим каскадерам, которых могут себе позволить только продюсеры с бюджетами в миллионы долларов, невольно получилось у водителя фуры. Падая с моста вниз, его грузовик завис на мосту. Об экстремальном приключении фуры и ее водителя рассказали в Telegram-канале "Лента дна".

ДТП под Мариуполем: падающая с моста фура зависла “на волосинке“

Сразу сообщим: водитель, к счастью, остался жив. Однако, что он там пережил, когда его машина птицей устремилась с моста вниз, и впоследствии, когда завис "между небом и землей" – об этом история умалчивает.

ДТП под Мариуполем: падающая с моста фура зависла “на волосинке“

"Водитель фуры вместе с машиной завис между землёй и небом, жизнью и смертью, мостом и трассой Мариуполь-Волноваха внизу. Чудо — пострадавших нет. Только водитель, вероятно, теперь седой", - пишут в комментарии к размещенному видео.

ДТП под Мариуполем: падающая с моста фура зависла “на волосинке“

Да уж, в такой ситуации и поседеть недолго. Как стало известно, грузовик направлялся из Никольского. На мосту водитель не смог совладать со своей фурой, и машина, зацепив отбойник и перелетев через него, устремилась вниз. Слетев моста, кабина с водителем уже вот-вот готова была грохнуться на трассу, проходящую под мостом. Однако прицеп зацепился колесами за парапет и так, почти вертикально, завис в полете.

ДТП под Мариуполем: падающая с моста фура зависла “на волосинке“

История умалчивает о том, как водитель выбирался из висящей кабины. Ведь малейшего его движения и смещения равновесия могло хватить, чтобы машина закончила свой полет и заодно погребла его под грудой разбившегося металла.

ДТП под Мариуполем: падающая с моста фура зависла “на волосинке“

Но, к счастью, все обошлось. Если, конечно, не считать двух админпротоколов, составленных на водителя, а также повреждений самой фуры.

Напомним, в ДТП под Кропивницким погибли рабочие дорожного катка, протараненного военным грузовиком. Грузовик налетел на асфальтоукладчик, и тот перевернулся. На месте трагедии погиб один рабочий, и затем, уже в машине скорой помощи умер другой.


Марченко Любов, Тудей

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