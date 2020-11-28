Работник полиции Киевщины насмерть сбил пешехода

В полиции отметили, что пешеход двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции Киева , возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части дороги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался. Установлено, что за рулем автомобиля находился работник Киево-Святошинского отдела полиции", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что пешеход двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

По приказу руководителя полиции Киевщины назначено служебное расследование обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, в начале ноября в Харькове на проспекте Науки автомобиль сбил трех пешеходов, стоявших на островке безопасности.