Работник полиции Киевщины насмерть сбил пешехода
В полиции отметили, что пешеход двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.
Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции Киева, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части дороги.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
"В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался. Установлено, что за рулем автомобиля находился работник Киево-Святошинского отдела полиции", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что пешеход двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.
По приказу руководителя полиции Киевщины назначено служебное расследование обстоятельств смертельного ДТП.
Напомним, в начале ноября в Харькове на проспекте Науки автомобиль сбил трех пешеходов, стоявших на островке безопасности.
В конце октября в Киеве на Майдане Независимости водитель на большой скорости въехал в толпу в пешеходной зоне. Два человека погибли, еще трое получили травмы.