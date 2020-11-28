В центре Киева мусоровоз провалился под асфальт (видео)

В центре Киева мусоровоз провалился под асфальт (видео)

В пятницу вечером, 27 ноября, в центре Киева мусоровоз провалился под асфальт на улице Гончара, 62. Глубина ямы около 1,5 метров.

Об этом KV стало известно из сообщения dtp.kiev.ua.

“На Гончара под мусоровозом провалился асфальт”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что глубина ямы около 1,5 метров. Для поднятия грузовика вызвали спецтехнику. 

Как сообщала KV, в начале этого месяца на столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму. Яма якобы образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.

Ранее KV сообщала, что на улице Семьи Сосниных, 14 на столичной Борщаговке из-за аварии на участке магистрального трубопровода подтопило подвальное помещение. “Киевтеплоэнерго” устраняло проблему, проводя замену старых труб теплосети. При этом коммунальщики не заменили прогнившие трубы, проходящие под самим зданием. Жители дома опасаются, что это может привести к новым прорывам магистрального трубопровода и, как следствие, новому подтоплению подвальных помещений, разрушению фундамента здания и приостановке отопления жилых домов района в зимний период.

Фото: скриншот видео


Сергей Албул, КиевВласть

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