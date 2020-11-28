Кличко выступил против закрытия метро при локдауне

"Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз".

Мэр Киева Виталий Кличко против остановки общественного транспорта и закрытия метро в случае введения жесткого карантина в столице.

Об этом Кличко заявил в эфире канала "Украина 24".

"Я буду настаивать, что при введении локдауна в коем случае нельзя останавливать работу метро и общественного транспорта. Все вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения, но очень много людей задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, и мы не можем остановить город вообще. Я говорю о водоснабжении, электроснабжении и тому подобном. Город - это живой организм. Нельзя, чтобы мы остановили работу транспорта, и люди будут забиваться в один автобус, как в прошлый раз", - сказал он.

Мэр Киева подчеркнул, что вводит карантин исключительно правительство, но если он будет введен, то "нужны четкие правила соблюдения этого карантина".

"Они должны быть определены и доведены до каждого. Также нужно следить за четким выполнением правил, так как часто у нас правила вводятся, но не выполняются", - сказал он.

Кличко отметил, что во многих других странах вводили локдаун, но транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

"Я много раз подчеркивал, что без крайней нужды люди не должны выходить в общественные места, пользоваться общественным транспортом. И очень важно контролировать те правила, которые введет правительство. Мы обращаемся к людям, чтобы они проявляли сознательность. Локдаун не будет иметь никакого эффекта, если мы не разорвем цепочку передачи инфекции", - сказал он.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве обнаружили крупнейшее за период пандемии количество больных коронавирусом - 1520. Выздоровели 375 пациентов с ковидом, зафиксировано 26 летальных случаев. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировано наибольшее количество пациентов от начала пандемии - 121 человек.

В Украине за минувшие сутки тоже зафиксированы два ковидных рекорда: 16 218 новых больных, 2069 человек госпитализированы.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня заявил, что благодаря локдауну заболеваемость COVID-19 "практически можно свести к нулю", но нужно учитывать и негативные последствия от карантина для экономики. По его словам, сегодня в Украине ситуация напряженная, но полностью контролируемая - медицинская система справляется с нагрузкой.

Минздрав ожидает, что на следующей неделе можно будет оценить эффект от действия карантина "выходного дня". По предварительным расчетам министерства, он должен приостановить стремительный рост заболеваемости COVID-19 при условии соблюдения ограничений.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели с программой компенсации.

Специалисты Киевской школы экономики считают, что без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся. При текущем заполнении койко-мест в стране критическая нагрузка на систему здравоохранения возможна уже в декабре.