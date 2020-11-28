Volkswagen разрабатывает несколько новых электромобилей на замену существующих моделей с ДВС

Volkswagen разрабатывает несколько новых электромобилей на замену существующих моделей с ДВС

Автоконцерн Volkswagen ускорил разработку нового компактного электрического автомобиля стоимостью менее €30 тысяч (2,72 млн рублей). Новинку хотят выпустить к 2023 году. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылающееся на источники знакомые с вопросом.

По словам издания, автопроизводитель может представить новинку уже в следующем году наряду с новым электрическим кроссовером ID.5. Кроме того, в разработке у немецкого автопроизводителя находятся электрический микроавтобус, выпуск которого запланирован на 2022 год, а также новый электрический универсал Aero. Его дебют состоится к 2023 году. Автомобиль сможет предложить до 700 км хода на одном заряде батареи, добавляют источники Bloomberg.

Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль ID.3 в сентябре прошлого года в Европе. Электрокар предлагает три варианта батареи — на 45, 58 и 77 кВт?ч с запасом хода от 330 до 550 км на одном заряде аккумулятора.

С выпуском внедорожника ID.4 в 2021 году немецкий автопроизводитель собирается выйти на мировой рынок электромобилей, пишет Bloomberg. Производиться вышеуказанная модель будет в Европе, Китае и США. Издание добавляет, что производитель собирается сократить своё портфолио моделей на двигателях внутреннего сгорания, чтобы высвободить ресурсы под разработку новых электромобилей. Ранее компания уже отказалась от производства моделей Beetle и Scirocco.

Бренд рассчитывает увеличить свою долю на рынке электромобилей в четвёртом квартале текущего года, а также в 2021 году — с 8,1 до 8,6%, добавили источники информационного агентства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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