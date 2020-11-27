В Кировоградской области военный МАЗ въехал в бригаду дорожников

Два человека погибли, еще двое - в больнице.

В Кировоградской области военный грузовик МАЗ въехал в каток, которым дорожники укладывали асфальт. В результате аварии двое дорожников погибли.

Фото: dozor.kr.ua

Инцидент произошел 26 ноября недалеко от села Малиновка в Новоархангельском районе, где дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий. Вследствие удара грузовик перевернулся.

В результате аварии один дорожник погиб на месте, второй - умер в "скорой". Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали, передает ТСН.

Местный сайт «Дозор» со ссылкой на полицию сообщил об одном госпитализированном. Гибель двух дорожников в полиции подтвердили.

Фото: dozor.kr.ua

Причина столкновения неизвестна, ее должна установить полиция.

Сейчас официальных сообщений об этом ДТП нет.