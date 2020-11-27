2020-11-27
В Кировоградской области военный МАЗ въехал в бригаду дорожников
Два человека погибли, еще двое - в больнице.
В Кировоградской области военный грузовик МАЗ въехал в каток, которым дорожники укладывали асфальт. В результате аварии двое дорожников погибли.
Фото: dozor.kr.ua
В результате аварии один дорожник погиб на месте, второй - умер в "скорой". Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали, передает ТСН.
Местный сайт «Дозор» со ссылкой на полицию сообщил об одном госпитализированном. Гибель двух дорожников в полиции подтвердили.
Фото: dozor.kr.ua
Сейчас официальных сообщений об этом ДТП нет.
Как сообщалось, в Васильковском районе на трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, которые наносили разметку. Один работник дорожной службы погиб, четверо травмированы.