В Кировоградской области военный МАЗ въехал в бригаду дорожников

Два человека погибли, еще двое - в больнице.

В Кировоградской области военный грузовик МАЗ въехал в каток, которым дорожники укладывали асфальт. В результате аварии двое дорожников погибли.

Фото: dozor.kr.ua
Инцидент произошел 26 ноября недалеко от села Малиновка в Новоархангельском районе, где дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий. Вследствие удара грузовик перевернулся.

В результате аварии один дорожник погиб на месте, второй - умер в "скорой". Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали, передает ТСН.

Местный сайт «Дозор» со ссылкой на полицию сообщил об одном госпитализированном. Гибель двух дорожников в полиции подтвердили.

Фото: dozor.kr.ua
Причина столкновения неизвестна, ее должна установить полиция.

Сейчас официальных сообщений об этом ДТП нет.

Как сообщалось, в Васильковском районе на трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, которые наносили разметку. Один работник дорожной службы погиб, четверо травмированы.

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