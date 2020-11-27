Швейцарцы создали новый материал для автомобилей, дешевле карбона

Швейцарская компания Bcomp изобрела новый материал для автомобилей, который дешевле карбона. Называется этот материал амплитекс, а изготавливается он изо льна.

Амплитекс отличается высокой прочностью, небольшим весом, но при этом он дешевле углеволокна и даже более экологичен.

При помощи льняного волокна и эпоксидной смолы создается материал, обладающий свойствами, аналогичными углеволокну. У него может быть разная форма и толщина.

При производстве амплитекса образуется в несколько раз меньше СО2, чем при выпуске углеволокна. При этом углеволокно производят при температуре от 1000 до 1300 градусов и его практически невозможно переработать.

Некоторые автопроизводители уже начали работать с амплитексом. Например, гоночный Porsche Cayman 718 GT4 CS MR получил полный обвес из этого материала. Его также использовали в отделке салона концепта Polestar Precept. Это значит, что у углеволокна в автомобильной промышленности появился серьезный конкурент.

Ранее стало известно, что израильская компания Plasan разработала инновационную технологию производства кузовов для автомобилей. За счет снижения веса автомобиля заметно снижается расход топлива.