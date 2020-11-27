Швейцарцы создали новый материал для автомобилей, дешевле карбона

Швейцарская компания Bcomp изобрела новый материал для автомобилей, который дешевле карбона. Называется этот материал амплитекс, а изготавливается он изо льна.

Швейцарцы создали новый материал для автомобилей, дешевле карбона

Амплитекс отличается высокой прочностью, небольшим весом, но при этом он дешевле углеволокна и даже более экологичен.

При помощи льняного волокна и эпоксидной смолы создается материал, обладающий свойствами, аналогичными углеволокну. У него может быть разная форма и толщина.

При производстве амплитекса образуется в несколько раз меньше СО2, чем при выпуске углеволокна. При этом углеволокно производят при температуре от 1000 до 1300 градусов и его практически невозможно переработать.

Швейцарцы создали новый материал для автомобилей, дешевле карбона

Некоторые автопроизводители уже начали работать с амплитексом. Например, гоночный Porsche Cayman 718 GT4 CS MR получил полный обвес из этого материала. Его также использовали в отделке салона концепта Polestar Precept. Это значит, что у углеволокна в автомобильной промышленности появился серьезный конкурент.

Швейцарцы создали новый материал для автомобилей, дешевле карбона

Ранее стало известно, что израильская компания Plasan разработала инновационную технологию производства кузовов для автомобилей. За счет снижения веса автомобиля заметно снижается расход топлива.


Максимов Віталій, Тудей

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